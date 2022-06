Russisch invasieleger bombardeert Oekraïens winkelcentrum, duizend mensen binnen

Het Russische invasieleger heeft een winkelcentrum gebombardeerd in Kremenchuk, in het midden van Oekraïne. Op videobeelden op sociale media is te zien dat de vlammen uit het gebouw slaan. Er zouden op het moment van de inslag zeker duizend mensen in het winkelcentrum zijn geweest. Hoeveel slachtoffers er zijn, is nog niet bekend.