Poetin schiet raketten af op kinderen in Kyiv om NAVO te tarten

Het Russische invasieleger heeft zondagochtend opnieuw raketten afgevuurd op woonwijken van de Oekraïense hoofdstad Kyiv. Volgens persbureau AP is het een van de zwaarste aanvallen van de afgelopen weken. Onder meer een 7-jarig meisje werd gewond onder het puin vandaan gehaald van een appartementencomplex in het centrum de stad.

De kruisraketten troffen huizen in Sjevtsjenkivsky, een historische wijk in het centrum van Kyiv. De burgemeester van de stad suggereert dat het wellicht om "een symbolische aanval" gaat omdat komende week in Madrid een topontmoeting van NAVO-landen plaatsvindt.