Russen blazen tank en pantservoertuig met huurlingen Wagner-groep op

In het gesprek vertelt een van de verantwoordelijke Russische militairen aan zijn vader dat het Russische leger per ongeluk een tank en een pantservoertuig heeft opgeblazen met daarin paramilitairen van de Wagner-groep. Dat huurlingenleger vecht mee in Oekraïne aan de kant van de Russen.

De Wagner-groep is berucht. Voor de huurlingen zich mengden in de oorlog in Oekraïne werden ze al ingezet bij tal van militaire conflicten. Daarbij maken ze zich volgens mensenrechtenorganisaties schuldig aan grove mensenrechtenschendingen. Zo vermoordde de Wagner-groep in Mali honderden ongewapende burgers.