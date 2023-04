Rusland wijst aanbod vredesonderhandelingen af Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 157 keer bekeken • bewaren

Het Kremlin ziet niets in de start van onderhandelingen om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Dat heeft de Russische regering bekendgemaakt nadat zowel Frankrijk als China tot dergelijke onderhandelingen opriepen. Volgens het Kremlin heeft het geen zin om te praten met over vrede of een wapenstilstand en moet het bloedvergieten doorgaan: "De situatie met Oekraïne is complex, er is geen perspectief op een politieke regeling. Op dit moment hebben we geen andere oplossing dan de speciale militaire operatie voort te zetten."

De resolute afwijzing van een diplomatieke oplossing voor de oorlog volgt op een poging van de Franse president Emmanuel Macron om via China vredesonderhandelingen op gang te brengen. Macron brengt een driedaags bezoek aan China en hoopte zijn ambtsgenoot Xi Jinping over te halen de druk op Poetin om tot vrede te komen op te voeren. Dat lukte niet helemaal. Wel kwam er een gezamenlijke oproep.

De VRT meldt:

China en Frankrijk roepen de internationale gemeenschap op om een escalatie van de crisis in Oekraïne te vermijden. Ze roepen ook op om zo snel mogelijk met vredesonderhandelingen te beginnen. Xi drukte zijn hoop uit dat er een "politieke oplossing en een gebalanceerde, effectieve en duurzame veiligheidsstructuur" gevonden kan worden. De twee landen verzetten zich ook met klem tegen het gebruik van kernwapens in het conflict. Macron liet verstaan dat hij op China rekent om Rusland "tot rede te brengen" en iedereen weer rond de onderhandelingstafel samen te brengen.

Bij de Oekraïense leiding is er wel sprake van enige vooruitgang richting een vreedzame oplossing. De regering is bereid met Rusland te gaan onderhandelen over de Krim als de Oekraïense strijdkrachten de bestuurlijke grenzen van het door Rusland bezette schiereiland hebben bereikt.

Dat heeft een topadviseur van president Volodymyr Zelensky gezegd in een interview met de Britse krant Financial Times. Daarmee gaf Andrij Sybiha voor het eerst sinds het afbreken van de diplomatieke gesprekken met Moskou, een jaar geleden, een nieuwe voorwaarde waaronder Kyiv bereid is te praten. Sybiha voegde er wel aan toe dat zijn uitspraak niet betekent dat Oekraïne „de bevrijding [van de Krim] door ons leger uitsluit”.

Tot nu toe was de vrees dat het Oekraïense leger hoe dan een poging zou gaan wagen de Krim terug te veroveren. Dat wordt door experts gezien als een enorme escalatie van de oorlog met mogelijk de inzet van kernwapens tot gevolg.