'Rusland heeft de oorlog verloren en wordt uiterlijk in oktober verslagen' Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 224 keer bekeken • bewaren

Niet alleen kan het Russische leger niet winnen van de Oekraïense weerstand, het heeft de facto de oorlog verloren. Dat constateert de militaire expert Marcus Keupp, hoofd van de faculteit Defensie Management aan de Zwitserse Militaire Academie in Zürich. In een interview met de Duitse publieke zender ZDF zet hij uiteen dat hij berekend heeft dat Rusland in oktober definitief verslagen wordt.

Hij beschrijft dat de mediaberichtgeving zich begrijpelijkerwijs concentreert op de gruwelijke en harde stijd rond Bakhmut maar dat het Russisch winteroffensief veel groter was. Dat richtte zich op wel vijf verschillende gebieden en is op een totale ramp uitgelopen voor het invasieleger, legt Keupp uit. Er is sprake van "een uitputtingsslag die Rusland gewoon niet kan volhouden.” De verliezen aan Russische zijde zijn zo groot dat het leger straks helemaal geen offensieve operaties meer kan uitvoeren. Ingraven is dan nog de enige optie.

Die laatste mogelijkheid biedt geen uitweg omdat Oekraïne inmiddels aan het overschakelen is naar Westerse technologie en wapens, die vele malen beter zijn dan het Russisch materieel. “Tot nu toe was het een oorlog van Sovjetmaterieel tegen Sovjetmaterieel. Maar dat zal fundamenteel veranderen.” Volgens Keupp zullen de gevolgen daarvan medio april al zichtbaar worden. Het aantal slachtoffers aan Russische zijde zal groter worden en uiteindelijk in oktober tot een nederlaag voor Poetin leiden.

Hij komt tot die conclusie aan de hand van berekeningen op basis van het aantal resterende gevechtstanks. Volgens schattingen van militaire experten beschikte Rusland aan het begin van de oorlog over 2.900 inzetbare gevechtstanks. Keupp vult die berekeningen aan met inzichten van het Oryx Collective, dat op basis van visuele bewijzen de verliezen aan Oekraïense en Russische zijde inschat. “Het Russische leger heeft inmiddels 1.845 gevechtstanks verloren. Dat zijn er ongeveer vijf per dag”, becijfert Keupp. “De resterende reserve van 1.055 tanks zal dus maximaal nog iets meer dan 200 oorlogsdagen meegaan.” Dan is het eind oktober. Indien de berekening van de defensiespecialist uitkomt, zal Rusland in oktober definitief zonder gevechtstanks komen te zitten.

In de Neue Züricher Zeitung stelt Keupp dat zijn berekening nog 'conservatief' is. Doordat de Russen door hun voorraden heenraken en steeds ouder materieel moeten inzetten kan het militaire overwicht van Oekraïne nog sneller toenemen waardoor de Russische verliezen nog groter worden.