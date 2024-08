Rusland veroordeelt weer Amerikaan tot lange celstraf na flutbeschuldiging en schijnproces Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 412 keer bekeken • bewaren

Een Amerikaans-Russische vrouw is in Rusland veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf jaar. De rechtbank in Jekaterinenburg oordeelde dat Ksenia Karelina zich schuldig heeft gemaakt aan hoogverraad. Ze zou geld hebben overgemaakt naar een pro-Oekraïense organisatie. Dat meldt ANP.

Op videobeelden is te zien dat de dertiger in een glazen kooi stond terwijl het vonnis werd voorgelezen. Amerikaanse media schrijven dat de vrouw na aanvang van de Russische invasie van Oekraïne 50 dollar had overgemaakt naar een non-profitorganisatie. De Russische autoriteiten beweren dat het geld is gebruikt om voorraden te kopen voor de Oekraïense strijdkrachten, waaronder ook wapens en munitie.

Karelina woont in de Verenigde Staten maar werd opgepakt tijdens een familiebezoek in Rusland. Ze zou volgens berichten in Russische media in eerste instantie zijn vastgezet in verband met "vloeken in de openbare ruimte". Het komt vaker voor dat de Russische autoriteiten buitenlanders aanhouden voor relatief lichte vergrijpen, om vervolgens met zwaardere aanklachten te komen. Door buitenlanders op deze manier te gijzelen kan druk worden uitgeoefend op de betreffende regeringen.

Het proces vond achter gesloten deuren plaats in dezelfde rechtbank waar eerder ook de Amerikaanse journalist Evan Gershkovich na een schijnproces werd veroordeeld. Hij kreeg zestien jaar cel opgelegd voor "spionage". De verslaggever en andere gevangenen kwamen dit jaar vrij door een gevangenenruil. Karelina zou schuld hebben bekend en erop te hopen dat ook zij wordt geruild, aldus haar advocaat volgens Russische media.