Amerikaanse journalist Gershkovich jarenlang Russische gevangenis in na schijnproces

Een Russische rechtbank heeft de Amerikaanse journalist voor The Wall Street Times Evan Gershkovich veroordeeld tot zestien jaar gevangenisstraf. Dat meldt ANP. Volgens Russische media is hij schuldig bevonden aan spionage in een zaak die achter gesloten deuren werd behandeld, zoals in Rusland gebruikelijk is bij schijnprocessen. Gershkovich' werkgever en de Amerikaanse overheid spreken alle beschuldigingen tegen.

Gershkovich werd eind maart 2023 opgepakt in een restaurant in Jekaterinenburg en zit sindsdien vast. Het Kremlin beschuldigt de journalist ervan informatie te hebben verzameld over een bedrijf dat tanks bouwt voor de oorlog in Oekraïne. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov beweerde woensdag dat het bewijs "onweerlegbaar" was. Van het daadwerkelijk bestaan van dit zogenaamd onweerlegbare bewijs is nooit ook maar iets met de buitenwereld gedeeld.

The Wall Street Journal heeft de zaak omschreven als een "schandalig nepproces". "Evan deed zijn werk als journalist en journalistiek is geen misdaad", aldus de krant.

Het is voor het eerst sinds de Koude Oorlog dat een Amerikaanse journalist werd opgepakt op verdenking van spionage. Dit soort zaken wordt in Rusland vaak snel afgerond en vrijspraak is zeldzaam. De straf viel lager uit dan de eis van achttien jaar.