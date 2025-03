‘Rusland valt in 2026 EU-land aan’

De expert viel eerder al op door zijn scherpe analyses van de oorlog in Oekraïne. Zo voorspelde Gressel in 2023 in De Groene Amsterdammer dat Poetin minimaal tot 2025 zou doorvechten. “Vladimir Poetin zou een volslagen idioot zijn om in te stemmen met een staakt-het-vuren of een bevriezing van de oorlog, zolang de kans nog bestaat dat Donald Trump de presidentsverkiezingen wint in de VS”, zei hij destijds.