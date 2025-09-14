Rusland stuurt weer drone NAVO-luchtruim in boven Roemenië Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 213 keer bekeken • bewaren

Roemenië zegt dat een Russische drone zaterdagavond de grens over is gevlogen, wat opnieuw een schending van het NAVO-luchtruim is. Dit gebeurde tijdens Russische aanvallen op Oekraïne. Roemenië stuurde direct twee F-16 straaljagers de lucht in om de drone te volgen. Ook Polen zette weer vliegtuigen en helikopters in omdat er Russische drones vlak bij de grens vlogen.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky waarschuwde dat Rusland bewust zijn drone-operaties uitbreidt en noemde de recente incidenten "een duidelijke escalatie van de oorlog door Rusland". Hij riep het Westen op tot strengere sancties en nauwere defensiesamenwerking, waarbij hij benadrukte dat het Russische leger "precies weet waar hun drones naartoe gaan".