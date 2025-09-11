Rusland stuurt maffiose bedreiging naar Polen, Frankrijk stuurt vliegtuigen Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 487 keer bekeken • bewaren

Rusland heeft een "subtiel" dreigement geuit aan het adres van Polen. Dat meldt ANP. Volgens het Kremlin moeten de Polen "nog eens goed nadenken" over het voornemen om donderdagnacht de grens met Belarus te sluiten. "We dringen er bij Warschau op aan om de gevolgen van dit soort destructieve stappen in overweging te nemen en het besluit zo snel mogelijk te herzien", aldus woordvoerder Maria Zacharova van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken.

De Poolse minister-president Donald Tusk had dinsdag aangekondigd dat de grens met Belarus in de nacht van donderdag op vrijdag om middernacht dichtgaat. Dat besluit werd genomen voordat Rusland met drones het Poolse luchtruim in vloog. Aanleiding was een grote oefening van Rusland en Belarus, die volgens planning vrijdag begint.

De vrees dat het niet bij een Russische oefening blijft, is gegrond. De grootschalige gezamenlijke militaire oefening, dit jaar Zapad 2025 (West 2025) genaamd, bleek drie jaar geleden het startschot voor de invasie van Oekraïne. Dat was tevens de laatste keer dat de gezamenlijke oefening werd gehouden. In het grensgebied van Belarus met Polen heeft zich een grote (Bela-)Russische troepenmacht verzameld. Ook Litouwen en Letland zijn in staat van paraatheid vanwege de oefening.

Frankrijk heeft ondertussen laten weten drie extra gevechtsvliegtuigen naar Polen te sturen om te helpen met het beschermen van het Poolse luchtruim en de oostgrens van de NAVO. Dat heeft de Franse president Emmanuel Macron aangekondigd op X.

Macron zegt opdracht te hebben gegeven om drie Rafales te sturen, zogenoemd "multirole gevechtsvliegtuigen" die verschillende taken kunnen uitvoeren. Aanleiding was de Franse president de schending door Russische drones van het Poolse luchtruim: "De veiligheid van het Europese continent heeft onze hoogste prioriteit. We zullen niet toegeven aan de toenemende intimidatie door Rusland."