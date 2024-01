Rusland heeft de oorlogseconomie opgetuigd en dat geeft geen veilig gevoel of vreedzaam perspectief

27 dec. 2023 - 16:05

[Jooperd, lijkt me logisch, er zit absoluut geen beweging in aan beide kanten. Poetin neemt zijn verlies.] dat er weinig schuift (toch wel, hoor, maar goed) betekent niet dat er niks gebeurt. Dit is een attritie oorlog. En kijk wat er gisteren toevallig werd bekend gemaakt: https://www.kyivpost.com/post/25981 als je dit hebt (sorry, geen zin om te vertalen), dan kan je straks ook worden opgeroepen om te vechten voor UA: * blindness in one eye * paralysis of the hand, stump of the upper limb, absence of fingers * thigh or lower leg stump; shortening of the leg by 7 centimeters or more * castration in men * an inoperable defect of the jaw, when a person cannot chew normally and loses weight Dit zijn allemaal signalen dat er absoluut geen beweging zit, volgens jou.