‘Rusland en Servië proberen Kosovo te destabiliseren’

Rusland en Servië poken de spanningen tussen Serviërs en Albanezen in Kosovo op. Die beschuldiging uit de Kosovaarse minister van Binnenlandse Zaken Xhelal Svecla, meldt Al-Jazeera . Volgens Svecla zetten de Servische autoriteiten etnische Serviërs ertoe aan om blokkades op te werpen in Kosovo. Servië ontkent de inmenging en zegt alleen de Servische minderheid in Kosovo te willen beschermen.

Serviërs in de plaats Mitrovica in het noorden van Kosovo hebben dinsdag nieuwe blokkades opgeworpen. Dat gebeurde nadat Servië zijn strijdkrachten aan de grens maandag in de hoogste staat van paraatheid had gebracht.