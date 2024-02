Ruime meerderheid Kamer achter Oekraïne, Wilders duikt weer

Twee jaar na de Russische invasie hebben negen partijen, samen goed voor een ruime meerderheid in de Tweede Kamer, een verklaring uitgegeven waarin ze duidelijk maken dat ze Oekraïne blijven steunen.

Ze schrijven: “Dappere mannen en vrouwen vechten aan de frontlinie om de territoriale integriteit van Oekraïne te herstellen. Zij zetten zich in voor niet alleen de toekomst van Oekraïne, maar ook van de vrijheid van heel Europa.”

De tekst is ondertekend door GroenLinks-PvdA, VVD, NSC, D66, Volt, Partij voor de Dieren, BBB, ChristenUnie en CDA. Tot verdriet van Derk Sauer , SP’er van het eerste uur, ontbreekt de naam van zijn partij.

Eind vorig jaar onthulde Follow The Money hoe PVV’ers zich jarenlang voor het karretje van Vladimir Poetin hebben laten spannen. Zo verbleef PVV-Europarlementariër André Elissen in 2017 op kosten van het Kremlin als ‘verkiezingswaarnemer’ in Moskou.