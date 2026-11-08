Ruim tweehonderdduizend mensen trekken een rode lijn tegen genocide in Gaza Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 584 keer bekeken • Bewaren

In Amsterdam liepen zondag zeker 200.000 deelnemers mee met de vierde Rode Lijn-demonstratie tegen de door Israël gepleegde genocide in Gaza en het beleid van de Nederlandse overheid dat dit mede faciliteert. De geschatte bezoekersaantallen zijn afkomstig van mede-initiatiefnemer Amnesty International. Het aantal is gebaseerd op onder andere crowdcontrolprogramma's en camerabeelden van bovenaf, zo legt een woordvoerder uit aan het ANP.

Aan de vorige Rode Lijn-demonstratie in oktober 2025, ook in Amsterdam, deden zo'n 250.000 mensen mee. Dat was toen het grootste protest in Nederland in twintig jaar. Aan de eerste twee edities van het protest deden respectievelijk 100.000 mensen en 150.000 mensen mee, beide keren in Den Haag.

Het Museumplein, van waaruit de demonstranten een ronde om het Vondelpark lopen, was aan het begin van de middag al volgestroomd met in het rood geklede mensen. Zij betuigen hun steun aan de Palestijnen en eisen van de regering maatregelen tegen Israël en de genocide in Gaza.

De organisatie spreekt van een gemengd publiek, met onder anderen oud-politici, oud-diplomaten en kinderen. Onder de deelnemers zijn oud-politici Job Cohen en Jozias van Aartsen. Zij zeiden zaterdag in een interview met de Volkskrant dat ze voor het eerst zouden meedoen. Net als meer dan tweehonderd andere voormalige politici, diplomaten en ambtenaren tekenden zij een brandbrief die vrijdag naar premier Rob Jetten is gestuurd en waarin het kabinet wordt opgeroepen om stevige maatregelen tegen Israël te nemen.

Rob Jetten liep bij de vorige editie van de Rode Lijn nog mee en sprak toen uit dat hij ook als premier zou streven naar het beëindigen van de genocide en de illegale bezetting. Dat was echter campagne-Rob Jetten. Sinds hij daadwerkelijk premier is, blijft er niets meer over van die beloofde maatregelen. Het mag dan ook geen wonder heten dat Rob Jetten deze demonstratie aan zich voorbij liet gaan. Ook was D66 niet zichtbaar aanwezig in Amsterdam. Voorafgaand aan het protest plaatste die partij nog wel een statement op sociale media. Daarin werd ook niet langer gesproken van genocide, maar van "verwoesting", oftewel een "lelijk soort vandalisme". Het kenmerkt de laffe houding van D66 sinds die partij zich heeft laten gijzelen door de VVD.

Volgens de organisatie van de demonstratie geeft de opkomst "een duidelijk signaal" af aan het minderheidskabinet van Jetten. "Geen geld voor genocide en bezetting. Stop met faciliteren en financieren", stelt ze.