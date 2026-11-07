Oud-ministers Job Cohen (PRO) en Jozias van Aartsen (VVD) lopen mee met Rode Lijn: 'Het gaat om genocide' Actueel Vandaag • leestijd 3 minuten • 1012 keer bekeken • Bewaren

Twee prominente oud-politici van PRO en VVD lopen zondag mee in De Rode Lijn. Het is voor beiden voor het eerst en een grote stap. Cohen, onder andere oud-burgemeester van Amsterdam, verzette zich vorig jaar nog in zijn partij tegen voorgestelde sancties tegen Israël. Van Aartsen, onder meer voormalig minister van Buitenlandse Zaken, is lid van de VVD, een partij die Israël door dik en dun steunt, ongeacht de oorlogsmisdaden die de regering van Netanyahu pleegt.

Nu zijn ze er beiden van overtuigd: Israël maakt zich schuldig aan genocide op de Palestijnse bevolking. ‘Ik vind het verschrikkelijk’, zegt Cohen in een interview met de Volkskrant, ‘maar je ontkomt er niet aan het zo te noemen.’

"Als Joodse man vind ik het bestaan van Israël belangrijk, een veilige plek voor Joden. Ik ben er heilig van overtuigd dat het antisemitisme eeuwig zal blijven bestaan. En tegelijkertijd zag ik dat de Israëlische regering maar doorging, en langzaam opschoof richting genocide, een begrip dat voor mij nauw verbonden is met de Holocaust. Dat vond ik moeilijk onder ogen te zien. Maar nu weet ik wat er in Gaza gebeurt, en op de Westelijke Jordaanoever. Dan kan ik er niet meer onderuit: dit is echt in strijd met alles waar ik voor sta."

De twee stuurden vrijdag een brandbrief aan de regering, in casu de minister-president en de Koning, samen met een grote groep oud-politici en -diplomaten zoals Liliane Ploumen (PRO) en Laurens-Jan Brinkhorst (D66), waarin ze eisen dat Nederland concrete maatregelen neemt om de genocide te stoppen. Het daarbij onder meer om het opschorten van de wapenhandel met Israël, het aanpakken van collaborerende bedrijven als Booking.com, de active vervolging van oorlogsmisdadigers, het helpen van slachtoffers in Gaza en diplomatieke steun aan Palestina.

Van Aarsten: "Het zou een partij, die zegt liberaal te zijn, sieren om kernwaarden als menselijkheid en internationaal recht te verdedigen. Maar ze staan erbij en kijken ernaar. Daar zullen ze wel hun redenen voor hebben, maar ik ben er diep ongelukkig mee. En nee, ik voer er niet echt gesprekken over binnen de partij.’

Ze richten zich in de brief ook persoonlijk tot premier Rob Jetten:

U liep voor uw aantreden als premier mee met de Rode Lijn. Daarmee liet u zien dat ook u vindt dat er een grens is aan wat er in Gaza gebeurt. Wij beseffen dat het niet eenvoudig is om binnen deze coalitie tot overeenstemming te komen. Maar de genocide in Gaza stelt ons voor een morele en juridische verantwoordelijkheid die niet mag wijken voor politieke verhoudingen. Juist nu is leiderschap nodig: om te handelen, ook als dat politiek moeilijk is.

Wij verzoeken u binnen twee maanden na dagtekening van deze brief inhoudelijk te reageren en concreet aan te geven welke maatregelen het kabinet neemt om het Nederlandse beleid aan zijn verplichtingen te laten voldoen, en binnen welke termijn deze worden uitgevoerd.

Het is de derde keer dat oud-bewindslieden, oud-diplomaten, oud-ambtenaren en ambtenaren een brief op poten sturen aan de Nederlandse regering. Ze hebben nog geen antwoord gekregen.