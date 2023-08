Ruim een kwart van de Kamerleden heeft beveiliging nodig

31 aug. 2023 - 5:53

Voor een bedreigde is de dreiging altijd reëel. Of dat nu persoonlijk is of online. Persoonlijk is dan nog redelijk overzichtelijk, hoewel de dreiger zelden aangepakt kan worden. Online is dit vanaf de eerste versies van ICQ een probleem, wat nooit echt aangepakt is. Gewone burgers tellen niet, aangifte is zinloos en eigenlijk gaat men er schouderophalend mee om: Had je maar niet zo'n kort rokje moeten dragen. Misschien is dit nu eindelijk eens aanleiding om door te pakken. Mensen dwingen om na te denken voor ze een hersenscheet het net op knallen, of met een fakkel bij iemand voor de deur gaan staan. Weten dat acties gevolgen hebben. Het eindigt gelukkig tot nu toe altijd met een jankend tiepje in de rechtszaal, die het allemaal niet zo bedoeld had. Nee, maar ondertussen. Ik begrijp persoonlijk de beweegredenen niet om te dreigen. De enkele keer dat ik in een nare positie terecht ben gekomen ben ik heel duidelijk geweest: Ik dreig niet, ik maak afspraken. Verder vind ik het redelijk zinloos allemaal.

