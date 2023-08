Online hufters 

28 aug. 2023 - 12:27

Hufters Een account is nooit anoniem en is met de huidige middelen altijd te achterhalen. Het is alleen de onwil om het te doen. Door de 'ik' samenleving en het 'ik' denken, gestimuleerd door het nieuwe liberalisme heeft dit soort aktiviteiten zich steeds verder kunnen ontwikkelen. en niet te vergeten de A-sociale media gevoed door een liberaal en op geld belust denken van uit Amerika. Je zou kunnen zeggen dat we als Nederlanders steeds A- socialer zijn geworden. Als ik het maar heb en of krijg en wat een ander hier van vindt.................. vul maar in. Respect: wat is dat? We moeten goed zo doorgaan, dan gaan we met zijn allen vanzelf de vernieling in.