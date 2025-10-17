RTL debat stuwt Rob Jetten omhoog in peiling Ipsos, ook onder mensen die het niet gezien hebben Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 460 keer bekeken • bewaren

Het RTL debat van zondag, waar ruim 1,1 miljoen mensen naar keken, heeft volgens een peiling van Ipsos de populariteit van Rob Jetten enorm goed gedaan. Het enquêtebureau vroeg aan ruim 1000 deelnemers wat ze van de prestaties van de deelnemers vonden. Zoals dat hoort bij peilingen vroegen ze dat ook aan mensen die het debat zelf niet gezien hadden. Ook onder die groep scoorde hij het beste. 17 procent van de niet-kijkers is van mening dat Jetten het het best gedaan heeft in een debat dat ze niet gezien hebben. Van de ondervraagden die wel keken is 39 procent van mening dat hij de beste was. Er waren overigens 2 antwoorden mogelijk, wat het resultaat nog wat diffuser maakt.

In vergelijking met het debat van 2023 is VVD-leider Yesilgöz meer dan de helft van haar overtuigingskracht kwijtgeraakt. Toen vond 36 procent haar nog het beste bij het eerste RTL debat en zag een meerderheid van 53 procent Pieter Omtzigt als het meest overtuigend 😂. Net als nu weigerde Wilders indertijd deel te nemen. Die won uiteindelijk met een monsterscore de verkiezingen. Frans Timmermans haalt bij beide debatten dezelfde score, al deed er dit jaar een extra lijsttrekker mee.

Overigens laat een enquëte van RTL Nieuws zelf weer een heel ander resultaat zien. Daarbij is Bontenbal dan weer favoriet.

Terwijl nog maar 17 procent van de kiezers zegt min of meer zeker te weten op wie ze gaan stemmen, en 14 procent geen enkel idee heeft, stijgt de voorkeur voor D66 wel in de peiling van Ipsos. Rob Jetten weet de VVD, die tussen 2010 en 2023 steevast de grootste was, naar de vijfde plaats te verdringen en staat nu op 18 zetels Hij wordt daarbij natuurlijk geholpen door lijsttrekker Dilan Yesilgöz die zich gestaag richting de 0 zetels aan het liegen is.

De resultaten van Ipsos tonen nog iets opmerkelijks. Jetten heeft D66 duidelijk naar rechts opgeschoven, hoogstwaarschijnlijk om teleurgestelde VVD-kiezers naar zich toe te trekken. Maar volgens Ipsos zijn het nu vooral de linkse kiezers die overstappen naar D66: "Vergeleken met 2023, toen D66 9 zetels haalde, haalt de partij nu kiezers weg bij GL- PvdA (19% procent van de huidige D66-kiezers opteerde nog voor GL-PvdA) en kleine groepjes van SP (3%) en Volt (2%). Maar de partij wint ook van rechts: van VVD (10%), NSC (7%), BBB (2%) en PVV (2%)." Prettig voor exegeses aan de borreltafel.

De peiling laat ook zien dat Wilders en de kleine partijen net 4 zetels of minder bij elkaar 59 zetels bezetten, wat de vorming van een regering uiterst lastig maakt.