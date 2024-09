Rotterdamse dienders kunnen zich maar niet gedragen, weer twee agenten op non-actief

Twee politiemensen werkzaam bij het korps Rotterdam zijn met buitengewoon verlof gestuurd na meldingen over ongewenst gedrag . Het gaat om een medewerker van het Politiedienstencentrum en een medewerker van de Eenheid Rotterdam, meldt de politie. Om welk ongewenst gedrag het gaat, meldt de politie niet.

Nog maar een paar weken geleden werd ook al een Rotterdamse politiemedewerker naar huis gestuurd voor ongewenst gedrag. Vorige maand werd duidelijk dat bij het politieteam in Rotterdam-centrum sprake is van een sociaal onveilig werkklimaat en dat racisme en seksisme er schering en inslag was.