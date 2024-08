Racisme en seksisme bij politie Rotterdam dwingt twee teamchefs tot opstappen

NRC berichtte maandag over een "sociaal onveilig werkklimaat" bij de politie Rotterdam. Dat blijkt uit een rapport van onderzoeksbureau Governance en Integrity uit Amsterdam dat het onderzoek uitvoerde in opdracht van de politietop. De inhoud van het rapport was in juni al bekend bij de korpsleiding. Politieagenten mochten het onderzoeksverslag alleen onder toezicht van een leidinggevende lezen en er geen foto’s van maken om uitlekken van informatie te voorkomen.

Het is de zoveelste keer dat blijkt dat binnen de politie Rotterdam veelvuldig sprake is van wangedrag. De huidige spanningen over pesten en grensoverschrijdend gedrag kwamen eind vorig jaar tot uitbarsting door aanhoudend racisme richting een agent van Surinaamse komaf die al ruim dertig jaar in dienst is. Van collega’s kreeg de man opmerkingen als: "Jij hebt zeker weer alle bananen opgegeten”, als de fruitschaal op de zaal leeg was. Of: "Het wordt nu wel erg donker”, als hij binnenkwam. De agent zit sindsdien ziek thuis.