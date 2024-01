Rotterdamse burgemeester Aboutaleb kondigt maatregelen aan tegen influencer Divaio die winkelcentrum ontregelde Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 869 keer bekeken • bewaren

Screenshot: Divaio/YouTube

De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb heeft maatregelen aangekondigd tegen youtuber Divaio. Die zorgde afgelopen vrijdag voor een enorme chaos in winkelcentrum Zuidplein nadat hij via sociale media had beloofd een spelcomputer weg te geven aan een van zijn ruim 100.000 volgers. Aboutaleb zei in actie te komen na vragen hierover vanuit de gemeenteraad, zo meldt ANP.

De actie van Divaio leidde tot een enorme oploop van zijn volgers bij een hamburgerrestaurant en liep daarna volledig uit de hand. Jongeren staken vuurwerk af en vielen de politie aan. Door de chaos moest het winkelcentrum dicht en moest de ME uiteindelijk de orde herstellen. De youtuber zorgde in november al voor onrust met een actie in de Grote Marktstaat in Den Haag. Ook daar waren liep de situatie uit de hand en werden uiteindelijk twee mensen aangehouden.

Aboutaleb noemde de actie in Rotterdam een "nare gebeurtenis" en beloofde de raad Divaio een last onder dwangsom op te leggen. Ook zal de influencer nauwlettend in de gaten worden gehouden en uitgenodigd worden voor een gesprek.

"Hij wist donders goed dat dit een gevolg van zijn actie kon zijn", aldus Aboutaleb. "Ik ben een dossier tegen hem aan het opbouwen. Als hij dit nog een keer flikt, riskeert hij een gebiedsverbod. Het is schunnig dat jonge kinderen hiermee geconfronteerd worden. Als hij een PlayStation wil weggeven dan kan hij die ook op het gemeentehuis afgeven, dan zorg ik dat het apparaat een goede bestemming krijgt."

De burgemeester stelde vast dat de actie niet als een evenement is aangemeld en dus geen vergunning had, terwijl dit wel had gemoeten. Aboutaleb beloofde de raad ook in overleg te gaan met andere burgemeesters om te voorkomen dat acties zoals deze in de toekomst uit de hand lopen.