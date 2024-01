Tieners en de wereld van influencer Divaio Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 416 keer bekeken • bewaren

Screenshot: Divaio/YouTube

De jeugd reageerde massaal, maar niet op de manier die we hoopten.

Gisteravond, een schijnbaar gewone koopavond op Zuidplein, werd mijn moedergevoel opgeschrikt door een onrustige situatie waarbij grote groepen jongeren het winkelcentrum omsingelden. De Mobiele Eenheid (ME) moest ingrijpen, en het normale ritme van de avond werd verstoord. Maar te midden van deze chaos wil ik graag mijn perspectief delen, want het verhaal gaat verder dan slechts een opstootje.

Mijn 15-jarige dochter, werkzaam bij de patatboer op Zuidplein, bevond zich plots in het oog van de storm. Een naar gevoel omdat je normaal gesproken als ouder het idee hebt dat de werkomgeving van je kind als veilig beschouwd kan worden. Gelukkig werden mijn zorgen al snel verzacht, want mijn man wist haar veilig thuis te brengen, en ook de buurjongen, werkzaam bij dezelfde patatboer, werd door hem opgehaald. Zijn ouders waren namelijk nietsvermoedend als zwemdocenten aan het werk. Mijn dochter en de buurjongen, bleken heel goed verantwoordelijkheid en stabiliteit te tonen te midden van de chaos.

Het bleek dat de onrust aangewakkerd werd door de oproep van een influencer, Divaio, die via Instagram een PS5-spelcomputer beloofde aan degenen die naar een hamburgerrestaurant op Zuidplein zouden komen. Een onschuldige actie? Misschien niet, gezien de gevolgen. De jeugd reageerde massaal, maar niet op de manier die we hoopten. Dit roept vragen op over de invloed van influencers en de keuzes die jongeren maken in hun zoektocht naar snelle beloningen.

In tijden waarin sociale media en YouTube de dromen van de jeugd lijken te sturen, is het geruststellend om te weten dat er jongeren zijn die niet meegaan in de impulsieve acties. Mijn dochter en de buurjongen hebben bewezen dat er een andere weg is, een weg van hard werken en verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen toekomst. Misschien moeten de relschoppers een voorbeeld nemen aan deze jongeren, die begrijpen dat succes niet altijd komt door snel verdiende beloningen, maar door toewijding en inzet. Mijn dochter en de buurjongen hebben bewezen dat je niet hoeft te rellen voor een PS5, je kunt er gewoon voor werken.

Ik ben apetrots op mijn dochter en buurjongen.

Laten we hopen dat dit voorval een wake-up call is voor zowel ouders als jongeren, en dat we samen werken aan een stad waarin verantwoordelijkheid en hard werken hoog in het vaandel staan.

Dus, laten we met deze ervaring in ons achterhoofd de jeugd aanmoedigen om hun klauwen uit de mouwen te steken, op weg naar een toekomst waarin verantwoordelijkheid en inzet de boventoon voeren.