Rosanne Hertzberger (NSC): ‘Groot ongemak bij samenwerking met ophitsende PVV’ Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 418 keer bekeken • bewaren

NSC-Kamerlid Rosanne Hertzberger voelt “groot ongemak” bij “onze samenwerking met de PVV”. Dat schrijft ze op LinkedIn. Nadat ze enkele zaken noemt die NSC heeft binnengehaald bij de onderhandelingen – “een lossere verbinding tussen Kamer en regering, met meer lucht in het regeerakkoord en in de samenwerking” – stelt ze dat “het ongemak blijft”.

“We hebben ook de lelijke kanten van deze samenwerking gezien, meteen in de eerste week. We zagen hoe kandidaat bewindspersonen ook in functie als minister niet ophouden met het beledigen van minderheden in dit land. Hoe de PVV ook wanneer ze regeringsverantwoordelijkheid draagt gewoon doorgaat met ophitsen, haatzaaien, polariseren en ontregelen van het debat. En nee dan kom je niet toe aan de inhoud. Dit moeten we ook niet normaal vinden.”

Hertzberger is naar eigen zeggen niet de enige NSC’er die met zeer gemengde gevoelens naar de PVV kijkt. Ze belooft intern de vinger aan de pols te houden. “Weet dat ik binnen de partij, bij ledenbijeenkomsten en binnen de fractie luid en duidelijk mijn bezwaren blijf delen. En zal wijzen op het risico van het hellend vlak, op gewenning, op normalisering, want dat ligt op de loer.”

Eerder weigerde NSC-Kamerlid Hertzberger publiekelijk te spreken over haar afkeer van de PVV. Zo wilde ze op de dag na de verkiezingen niet ingaan op een vraag van Nieuwsuur over een column waarin ze had geschreven dat ze zich diep zou schamen als Geert Wilders de grootste zou worden.