Honderden VVD'ers ondertekenen brief om afstand te nemen van extreemrechtse PVV Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 622 keer bekeken • bewaren

Ruim duizend mensen hebben een brief ondertekend aan het bestuur van de VVD waarin ze "grote zorgen" aangeven over de coalitie waar de partij in is gestapt. Dat meldt ANP. "We tolereren schadelijke situaties veel te lang en we verliezen de kracht om daar nog uit te komen", zo staat in de brief te lezen. De ondertekenaars willen een andere koers met duidelijkheid over "niet-onderhandelbare liberale principes, waarden en idealen".

Het gaat om meer dan duizend ondertekenaars, van wie meer dan de helft (629) VVD-lid is. Volgens de initiatiefnemers staan verder handtekeningen van "oud-leden en sympathisanten" onder de brief.

De VVD is te ver afgedreven van de eigen ideologische wortels, vinden zij. "De politiek die wordt bedreven door partners uit deze coalitie past niet bij ons." Om welke partij het specifiek gaat, wordt niet gezegd, maar duidelijk is dat in elk geval op de PVV als coalitiepartner wordt gedoeld. De kritische leden wijzen erop dat "er gedrag en zaken mogelijk worden gemaakt die vorig jaar nog ondenkbaar waren in het landsbestuur". Vooral PVV-ministers lagen onder vuur in de eerste dagen van het kabinet-Schoof, dat gesteund wordt door de coalitie van PVV, VVD, NSC en BBB.

De afgelopen dagen werden er al digitale handtekeningen verzameld via de website liberalevvd.nl, waar onder de titel 'Vrijheid, respect en fatsoen' en een citaat van oud-premier Mark Rutte wordt gepleit om het liberalisme terug te brengen bij de VVD. Inmiddels hebben de twintig initiatiefnemers ook daadwerkelijk een brief overhandigd aan het partijbestuur van de VVD.

Het idee is om hierover een gestructureerde discussie op te starten. Daarin moeten de leden tot een afspraak komen "over de ondergrens op verschillende relevante onderwerpen". De brief is het initiatief van onder anderen oud-Kamerlid Pim van Strien. Onder de initiatiefnemers is ook raadslid Erik Verweij uit Rotterdam en de Groningse fractievoorzitter Ietje Jacobs-Setz.