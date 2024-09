Roken nog altijd massamoordenaar, ongezonde gewoonte drukt buitengewoon zwaar op zorgstelsel Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 96 keer bekeken • bewaren

In Nederland hebben 672.000 mensen een ziekte (mede) als gevolg van roken, bijvoorbeeld COPD, kanker en hart- en vaatziekten. Dat zegt de organisatie Rookvrije Generatie, bestaande uit de Hartstichting, het KWF en het Longfonds, op basis van berekeningen van gezondheidsinstituut RIVM.

Het aantal zieken is zo groot als de bevolking van Rotterdam, benadrukt Rookvrije Generatie. In de berekening is gekeken naar vijftien chronische ziekten waarbij roken een rol speelt. Bij een aantal daarvan is roken meestal helemaal de oorzaak, zoals bij strottenhoofdkanker en longkanker. Acht van de tien gevallen komt door deze slechte gewoonte. Bij COPD is roken in 77 procent de grote boosdoener.

'Dat meer mannen dan vrouwen roken is ook terug te zien in de ziektecijfers: naar schatting hebben 378.000 mannen en 294.000 vrouwen in Nederland een chronische ziekte als gevolg van roken", constateert Rookvrije Generatie verder.

De Hartstichting, KWF en het Longfonds stellen de tabaksindustrie verantwoordelijk voor alle ellende, maar "de overheid heeft een cruciale taak om mensen te beschermen tegen tabak en andere nicotineproducten".

"In deze tijd van overbelaste zorg, torenhoge zorgkosten en grote tekorten op de arbeidsmarkt, moet de overheid alles op alles zetten om mensen zo lang mogelijk gezond en aan het werk te houden. Dat betekent: gezonde dingen promoten, en ongezonde dingen zoals roken en vapen zo veel mogelijk ontmoedigen", zegt Károly Illy, de directeur van het Longfonds. "Het voorstel van D66 en CDA, om de btw-verhoging op sport te laten vervallen en in plaats daarvan de prijzen van tabak en e-sigaretten te verhogen, getuigt dan ook van goed verstand", vindt hij.

De accijnsverhoging op tabak zorgde er tot nu toe voor dat een op de tien Nederlandse rokers is gestopt. Dat was echter tegen het zeren been van verstokte roker Caroline van der Plas, die zich er juist over beklaagde dat haar levensremmende hobby nu wel erg duur begint te worden. Daarbij moet worden opgemerkt dat Van der Plas zelf haar uiterste best doet de accijns te omzeilen door haar eigen sigaretten zoveel mogelijk in Tsjechië te kopen. “Ik ben ook gewoon een Nederlander hè”, aldus de voorvrouw van Big Agro-lobbyclub BBB. “Die pakjes kosten daar gewoon vijf euro.”

Bron: ANP