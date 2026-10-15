Roemenië doelwit van vermoedelijke Russische drone-aanval op schepen, bemanningsleden vermist

Zowel Roemenië als Bulgarije zijn lid van de NAVO. Een Russische aanval zou dus kunnen betekenen dat artikel 5 van het handvest van het bondgenootschap in stelling gebracht wordt. Die houdt in dat een aanval op één lidstaat wordt opgevat als een aanval op alle lidstaten en zal worden vergolden. De enige keer in de geschiedenis van de NAVO dat dit is gebeurd, was na de terreuraanslagen van 11 september 2001 toen het bondgenootschap de VS te hulp schoot. De huidige bewoner van het Witte Huis probeert juist de NAVO te ontmantelen. President Trump, die nauwelijks nog probeert te verhullen dat hij een marionet van het Kremlin is, probeert zijn Russische collega dictator juist te steunen door aan te dringen op overgave van Oekraïne en door het omzeilen van economische sancties door een nieuwe diesel-deal met Rusland te sluiten.