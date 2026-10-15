Roemenië doelwit van vermoedelijke Russische drone-aanval op schepen, bemanningsleden vermist

Voor de Roemeense kust zijn twee commerciële vrachtschepen aangevallen door drones. Het gaat om olietankers die voor anker lagen in de Zwarte Zee. Bij de aanval, vermoedelijk uitgevoerd door Rusland, vlogen de schepen in brand. Zeven opvarenden zijn nog vermist. Twee dagen geleden werden iets verderop in de Zwarte Zee, voor de kust van Bulgarije ook al schepen bestookt door drones.
De aanvallen vonden plaats in territoriale wateren van Roemenië. Ook hebben woensdag meerdere drones het Roemeense luchtruim geschonden. Hoewel nog niet is vastgesteld dat de drones inderdaad Russisch zijn, wijst de Roemeense overheid wel naar het Kremlin. De NOS schrijft:
"Deze droneaanvallen zijn een direct gevolg van de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne", zegt de Roemeense president Dan. "Ze brengen niet alleen de scheepvaart in onze regio in gevaar, maar ook de vitale aanvoer van landbouwproducten naar andere continenten."
Zowel Roemenië als Bulgarije zijn lid van de NAVO. Een Russische aanval zou dus kunnen betekenen dat artikel 5 van het handvest van het bondgenootschap in stelling gebracht wordt. Die houdt in dat een aanval op één lidstaat wordt opgevat als een aanval op alle lidstaten en zal worden vergolden. De enige keer in de geschiedenis van de NAVO dat dit is gebeurd, was na de terreuraanslagen van 11 september 2001 toen het bondgenootschap de VS te hulp schoot. De huidige bewoner van het Witte Huis probeert juist de NAVO te ontmantelen. President Trump, die nauwelijks nog probeert te verhullen dat hij een marionet van het Kremlin is, probeert zijn Russische collega dictator juist te steunen door aan te dringen op overgave van Oekraïne en door het omzeilen van economische sancties door een nieuwe diesel-deal met Rusland te sluiten.
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