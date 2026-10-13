Bulgarije woedend na vermoedelijke Russische drone-aanval op schepen, bemanningsleden vermist Actueel Gisteren • leestijd 1 minuten • 1177 keer bekeken • Bewaren

De Bulgaarse premier Rumen Radev heeft woedend gereageerd op een drone-aanval op twee koopvaardijschepen vlak voor de kust van Bulgarije. Hij gaat ervan uit dat Rusland verantwoordelijk is voor de aanval waarbij een schip is gezonken. Vijf opvarenden zijn gered, elf bemanningsleden zijn vermist .

De NOS bericht :

“Premier Radev heeft de Russische ambassadeur in Bulgarije op het matje geroepen. Ook heeft hij contact opgenomen met de NAVO en de EU. "Dit is absoluut onaanvaardbaar: opnieuw een aanval in de buurt van de Bulgaarse territoriale wateren", zei Radev in een televisietoespraak. "Ik zal hierover spreken met NAVO-chef Mark Rutte."”

Rutte heeft inmiddels toegezegd dat hij wil kijken naar extra bescherming van de Zwarte Zee, meldt het ANP. Schepen die Oekraïens graan vervoeren, varen soms vlak langs de Roemeense en Bulgaarse kust. Tot nu toe was Bulgarije altijd terughoudend met het beschuldigen van Rusland, maar daar lijkt nu verandering in te zijn gekomen.