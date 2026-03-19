Rob Jetten: 'klaar' om de Straat van Hormuz te beveiligen

Nederland wil ervoor zorgen dat olietankers en andere schepen veilig door de Straat van Hormuz kunnen varen. Dat staat in een verklaring die Nederland heeft uitgegeven met het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië en Japan. De zes landen schrijven:

“Wij verklaren ons bereid bij te dragen aan de nodige inspanningen om een ​​veilige doorgang door de zeestraat te garanderen. Wij verwelkomen de inzet van de landen die zich bezighouden met voorbereidende planning.”

Eerder vroeg de Amerikaanse autocraat Donald Trump om hulp bij het beveiligen van de smalle zeestraat, om vrijwel direct daarna woedend te verklaren dat Amerika die hulp van andere landen helemaal niet nodig heeft.

Het beveiligen van de Straat van Hormuz is uiterst riskant, omdat deelnemende landen het risico lopen betrokken te raken bij de illegale Iran-oorlog. Iran gebruikt de blokkade om de VS en Israël onder druk te zetten. Omdat de Golfstaten hun olie en gas nu niet via die route kunnen verschepen, zijn de energieprijzen wereldwijd omhooggevlogen.

Iedereen die een beetje kan nadenken, moet vaststellen dat het uiterst onverstandig is om de Nederlandse marine naar de Straat van Hormuz te sturen, zolang er geen staakt-het-vuren is. De verklaring lijkt dan ook vooral te zijn opgesteld om de wauwelende wortel in het Witte Huis tot bedaren te brengen. NRC schrijft:

“Het heropenen van de zeestraat is geen eenvoudige klus, waarschuwde onder anderen premier Rob Jetten deze donderdag nog. Hij noemde de situatie „te instabiel” voor een missie waarbij olietankers door marineschepen door de slechts vijftig kilometer brede zeestraat zouden worden begeleid. Ook het Amerikaanse leger heeft de Straat van Hormuz tot op heden vermeden vanwege de aanvallen van Iran.”