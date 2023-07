Rob Jetten werpt zich op als leider D66

Ik denk dat het sowieso voor vrouwen in de politiek nu veel zwaarder is dan voor mannen. En dat mogen we nooit accepteren. Het is vooral aan mannen om daar tegen op te staan. Ik vind werk heel leuk en ik vind het niet erg om heel veel uren te maken. Dat is natuurlijk makkelijker als je geen gezin hebt.

,,Het is inderdaad een heel ander speelveld dan bij de laatste verkiezingen. Er is de afgelopen jaren zoveel vooruitgeschoven. Er is peilingenpolitiek gevoerd, zo van: oh, we doen weer een onderzoek, kijken wat daaruit komt en dan hoeven we wéér geen keuze te maken. Het is nodig dat een nieuwe politieke generatie aan het roer komt, die wat minder dat verleden met zich meesleept en open en onbevangen probeert de zaken op te lossen. Met dit nieuwe speelveld doe ik mee om te winnen. Het Torentje is vacant met het vertrek van Rutte, het veld ligt open voor D66.’’