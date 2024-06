Rob Jetten: Van der Plas heeft de boeren een klap in het gezicht gegeven

“Er lag 15 miljard klaar voor boeren”, hield Jetten Van der Plas voor. “Dat heeft u nu eigenlijk van die boeren afgepakt in het hoofdlijnenakkoord. Daarmee hadden boeren kunnen stoppen, verplaatsen of innoveren.” Anders gezegd: de boeren waren in betere handen bij Tjeerd de Groot dan bij Van der Plas.

Van der Plas had daar niets tegenin te brengen, of het moet zijn dat er in totaal 25 miljard euro in het stikstoffonds zat. Hoe BBB de stikstofproblemen van de veeteelt denkt op te lossen blijft volstrekt onduidelijk. Aanvankelijk was Van der Plas van plan om met haar vuist op tafel te staan in Brussel, maar na een bezoek aan de Europese hoofdstad legde ze opeens uit uit dat “het niet zo werkt”.