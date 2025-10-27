Rob Jetten probeert soldaten te werven met seksistische opmerking over prinses Amalia Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 928 keer bekeken • bewaren

Vorig jaar bleek uit intern onderzoek van D66 dat veel kiezers de partij ‘te woke’ vinden. Dat imago zou er mede toe hebben geleid dat de sociaal-liberalen in 2023 een flinke verkiezingsnederlaag te verwerken kregen, was de conclusie.

Sinds die verkiezingen is D66 flink naar rechts opgeschoven. Tegelijkertijd probeert de partij afstand te nemen van standpunten die blijkbaar als ‘te woke’ worden beschouwd. “Ik kan geen regenboogzebrapad meer zien”, zei Jetten bijvoorbeeld eerder dit jaar.

Tijdens het verkiezingsdebat van EenVandaag ging hij maandagavond nog een stap verder. Voor een zaal vol studenten zette hij prinses Amalia in als lokkertje voor jongemannen die een carrière bij defensie overwegen.

“De beste promotie nu voor werken bij defensie is volgens mij dat je met de kroonprinses ergens in een militaire training terecht kunt komen. Ik gok dat een aantal kerels hier in de zaal daar wel zin in hebben”, aldus de D66-leider.

De aanwezigen in de zaal, de andere lijsttrekkers en presentator Suzanne Bosman wisten niet wat ze hoorden. “Nou meneer Jetten, wat is dat nu weer voor seksistische opmerking? Dit gaat helemaal verkeerd”, probeerde Bosman hem tot de orde te roepen.

“Met deze ingestudeerde kroegpraat gooit Jetten miljoenen vrouwen onder de bus die klaar zijn met het seksisme in onze samenleving”, reageert Volt-Kamerlid Marieke Koekkoek op Bluesky. “Een progressieve partij onwaardig.”