Rob Jetten maakt met zwabberend D66 stevige ruk naar rechts

Rob Jetten lijkt te willen afrekenen met de hardnekkige fabel dat D66 een linkse partij is. Daarom slaat hij in aanloop naar de nieuwe Kamerverkiezingen een nieuw pad in, weg van linksige en zogenaamd "woke" standpunten naar een uitgesproken rechts geluid. Daarmee hoopt D66 meer kiezers aan te spreken na de zware verkiezingsnederlaag van november 2023.

De voormalige "klimaatdrammer" presenteert zich nu als "Rob de Bouwer", zo blijkt uit een verslag in NRC , en wil "de bezem halen" door de vastgelopen overheid. Deze week kondigde Jetten een koerswijziging aan op asiel en migratie, waarbij hij opvallend rechtse taal gebruikte. "Aso's" moeten worden aangepakt, internationale verdragen mogen worden opengebroken en D66 pleit voor het eerst voor een Canadees migratiemodel waarbij asielzoekers alleen op uitnodiging komen. "Ik kan eigenlijk geen regenboogzebrapad meer zien," aldus Jetten die "minder discussie [wil] voeren over de symboliek".

Intern stuit de nieuwe koers op weerstand. Kamerleden en leden vragen zich af of D66 niet te ver gaat en meegaat in het frame van rechts. Ook het plan om drastisch te dereguleren en een "noodwet" voor woningbouw in te voeren riep kritische vragen op. "We gaan een iets directere taal gebruiken dan alle nuance die je van D66 gewend bent," waarschuwde Jetten zijn achterban.