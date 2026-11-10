Rob Jetten, niet meelopen met de Rode Lijn, maar wel met Israël Opinie Vandaag • leestijd 4 minuten • 699 keer bekeken • Bewaren

Dat premier Rob Jetten zondag 8 november niet meeliep met de Rode Lijn-demonstratie in Amsterdam, kan ik tot op zekere hoogte begrijpen. Als minister-president ben je er immers voor alle Nederlanders en hoef je niet bij iedere maatschappelijke demonstratie vooraan te lopen. Maar als je besluit om niet mee te lopen met een pro-Palestijnse demonstratie, moet je vervolgens wel consequent zijn en niet meteen de volgende dag meelopen met een pro-Israëlische demonstratie.

De gruwelijkheden van de Kristallnacht, in de nacht van 9 op 10 november 1938, moeten absoluut herdacht worden, maar iedereen wist van tevoren dat de herdenking dit jaar gebruikt zou worden voor politieke doeleinden. Als je enige sympathie hebt gehad voor de Rode Lijn-lopers, dan kun je het als premier niet maken om de volgende dag te gaan luisteren naar voorzitter Chanan Hertzberger van het Centraal Joods Overleg (CJO), die bekendstaat om zijn onvoorwaardelijke steun aan Israël. Laat staan dat je daar zelf gaat spreken namens Nederland om de Rode Lijn-lopers tussen de regels door weg te zetten als antisemieten!

Chanan Hertzberger misbruikte zoals verwacht de Kristallnachtherdenking om de Rode Lijn-demonstratie keihard te veroordelen en had zelfs het lef om de beschuldiging van genocide aan het adres van Israël een 'genocideleugen' te noemen. Hoe is het mogelijk premier Jetten dat u zich zo diep heeft verlaagd om daar aanwezig te zijn? Hij zette ook nog eens de deelnemers weg als Jodenhaters van extreemlinks, antisemieten van extreemrechts en religieus gedreven islamisten. Klik op deze link om de toespraak van voorzitter Chanan Hertzberger te lezen, indien u mij niet gelooft, of luister naar de interviews van AT5 waarin na afloop deelnemers aan de herdenking, Rode Lijn-lopers vragen om niet alles te geloven wat zij horen en zien! Alsof de dagelijkse beelden van Gaza en de Westelijke Jordaanoever door AI zijn gegenereerd.

Ik begrijp zeker dat de Joodse gemeenschap onze steun verdient en dat antisemitisme, in welke vorm dan ook, bestreden moet worden. Ik sta ook achter de vele miljoenen euro's aan belastinggeld die sinds het begin van de genocide zijn besteed aan de bestrijding van antisemitisme. Maar laten we ook eens kijken naar de cijfers.

Acht miljoen voor de Rode Lijn

Zondag liepen 200.000 betogers mee met de Rode Lijn. Dat getal is zo groot dat studies laten zien dat een verhouding van 1 demonstrant op 37 tot 41 sympathisanten mag worden gehanteerd. Sympathisanten die niet de luxe hadden om met gratis bussen opgehaald te worden, zoals dat is gebeurd voor de veel kleinere Israëlmanifestatie op de Dam van 17 september. Rode Lijn-sympathisanten die thuis zijn gebleven omdat treinkaartjes te duur waren, omdat ze meeliepen met de halve marathon van Den Haag, een familiefeestje hadden of vanwege gezondheidsredenen niet konden komen, om maar een paar voorbeelden te noemen.

Dan spreek je dus over ongeveer 8 miljoen Nederlanders die achter de eisen van de Rode Lijn staan, tegenover wat minder dan 50.000 Joodse Nederlanders, van wie een groot deel Israël onvoorwaardelijk blijft steunen.

Er liepen zondag verschillende Joodse organisaties mee, maar dat waren in totaal niet veel meer dan 500 tot maximaal 1.000 deelnemers. Ik kan deze schatting maken omdat ik in contact ben een van de pro Palestina Joodse organisaties. Zij geven ons hoop, veel hoop, maar de meerderheid is ofwel geheel neutraal, ofwel keihard pro-Israël, zoals afgelopen maandag opnieuw bleek in de Portugese Synagoge in Amsterdam.

Als premier van heel Nederland moet je kijken naar de democratie van de getallen. Acht miljoen Nederlanders die nee zeggen tegen het geweld van Israël, tegenover wat minder dan 50.000 die 8 miljoen Nederlanders wegzetten als kuddebeesten van Hamas. Voor mij en velen met mij is het onbegrijpelijk dat je niet kiest voor de meerderheid. De meerderheid die voor vrede is, die een tweestatenoplossing wenst en die de veiligheid van alle Joden en Palestijnen overal ter wereld voorstaat.

Rob Jettens kiezersbedrog

Door jouw keuze laat je een groot deel van de 1,79 miljoen kiezers die op 29 oktober 2025 bij de Tweede Kamerverkiezingen op D66 hebben gestemd vanwege jouw deelname aan de Rode Lijn, keihard vallen. Veel D66’ers hadden dan ook verwacht dat Nederland op zijn minst Palestina eindelijk als staat zou erkennen, Israël officieel van genocide zou beschuldigen en alle wapenhandel zou stopzetten. Maar niets van dit alles is tot nu toe gebeurd. Als dit geen kiezersbedrog is, hoor ik graag wat het dan wel is.

Ik ben zelf een actief D66-lid en liep zondag mee met D66-leden uit de Tweede Kamer, het Europees Parlement, de Amsterdamse fractie en D66 International, omdat ik mijn rug recht wil houden en tegen mijn zoon wil kunnen zeggen dat ik niet wegkijk van Israëls oorlogsmisdaden.

Op welke partij moet ik in maart volgend jaar stemmen tijdens de Provinciale Statenverkiezingen? Ik wil namelijk dolgraag trouw blijven aan mijn sociaal-liberale principes en blijven geloven in de woorden van Hans van Mierlo, dat we altijd moeten opkomen voor menselijke waardigheid, gelijke rechten en rechtvaardigheid. Ik hoop jij ook, Rob, maar nadat je zondag niet meeliep met de Rode Lijn, maar wel aanwezig was bij de pro-Israëlmanifestatie de dag erop, weet ik het gewoon niet meer en twijfel ik heel sterk of D66 nog wel mijn partij is. Ik hoor graag van je. Als D66 lid kun je mijn contactgegevens zo vinden.