Rob Jetten, maak ook voor Palestina de draai naar links Opinie Vandaag • leestijd 2 minuten • 362 keer bekeken • Bewaren

Het is zeer hoopgevend dat 151 landen afgelopen woensdag 11 november vóór de resolutie hebben gestemd om de Palestijnse soevereiniteit over hun natuurlijke hulpbronnen opnieuw te bevestigen tijdens de Tweede Commissie van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Daaronder bevinden zich zelfs het Nederland van minister Rob Jetten en alle overige lidstaten van de Europese Unie en Canada.

Het persbericht over deze resolutie is te lezen door op deze link te klikken en vormt zonder meer een krachtig signaal aan de Palestijnen dat zij niet vergeten worden. Dat de gebieden die sinds 1967 door Israël worden bezet, namelijk de Westelijke Jordaanoever, Oost-Jeruzalem en de Gazastrook, van hen zijn en dat de Palestijnen het recht hebben om zelf controle uit te oefenen over hun land, landbouwgrondstoffen, water, energie en andere natuurlijke rijkdommen en daarvan te profiteren.

Deze resolutie die eist dat Israël moeten stoppen met de exploitatie van Palestijnse natuurlijke hulpbronnen, laat duidelijk zien dat de grote meerderheid van de landen in de wereld, vinden dat het land van het Palestijnse volk is en niet van de bezetter. Het betekent ook dat de Palestijnen het recht hebben om compensatie te eisen voor de verliezen die zijn veroorzaakt door de exploitatie van deze hulpbronnen.

De Palestijnen hebben niets aan VN-resoluties als Israël niet wordt aangepakt

Zoals verwacht stemden de Verenigde Staten tegen de resolutie. Zolang Washington de kant van Israël kiest, is de hoop die de Nederlandse ambassadeur bij de VN, Lise Gregoire-van Haaren, samen met haar 150 collega's in New York heeft uitgesproken, volstrekt betekenisloos als daar geen harde maatregelen tegen Israël op volgen. Israël zal met de zeggenschap van de Verenigde Staten namelijk gewoon verder gaan met de diefstal en exploitatie van Palestijnse hulpbronnen en stukjes land, zoals dat al ruim vóór 1948 gebeurde. Sowieso in Oost-Jeruzalem en op de Westelijke Jordaanoever, maar de laatste paar jaar ook in Gaza.

Rob Jetten, maak ook voor Palestina de draai naar links

Met enkele restanten van de Oslo-akkoorden op de Westelijke Jordaanoever en slechts 30% van de Gazastrook hebben de Palestijnen vandaag de dag minder dan 5% over van het land dat de Arabische bevolking bezat vóór het begin van de grootschalige Joodse immigratie na de Balfourverklaring van 1917. Minder dan 5% over voor de Palestijnen en als de wereld Israël zijn gang laat gaan, duurt het niet lang meer voordat er voor de Palestijnen helemaal niets meer overblijft.

Met het aannemen van deze VN-resolutie is het dan ook te hopen dat premier Rob Jetten zo snel mogelijk de politieke moed gaat tonen om ook voor Palestina een draai naar links te maken en samen met PRO en andere progressieve partijen concrete maatregelen tegen Israël te nemen.