Rob Jetten (D66): 'Golf van extreemrechtse partijen' als de PVV bedreigt Europa Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 271 keer bekeken • bewaren

D66-leider Rob Jetten heeft gewaarschuwd dat een "golf van extreemrechtse partijen" in Europa dreigt. Daar rekent hij de PVV ook onder, hoewel hij dat woord van de extreemrechtse PVV-Kamervoorzitter Martin Bosma in het parlement niet mag gebruiken. "Wilders en consorten als Le Pen en Orbán zijn er op uit om onze vrijheden, waar decennialang voor gestreden is, af te breken."

Jetten deed zijn uitspraken tijdens de campagnebijeenkomst over de Europese verkiezingen. Hij noemde het een "zorgwekkende trend" dat "steeds meer normale conservatieve partijen bereid zijn om extreme politici in het zadel te helpen". Die bewandelen een heilloze weg volgens de liberale politicus. "De geschiedenis leert ons: wie samenwerkt met extreemrechts, wordt uiteindelijk door hen opgegeten."

De D66-voorman staat bepaald niet alleen in zijn kritiek op partijen die een alliantie vormen met rechtsextremisten, zoals VVD en NSC dat nu doen met de PVV en BBB. Donderdag noemde Valérie Hayer, de leider van Renew Europe, het ook al "onacceptabel" dat de VVD in een kabinet stapt met de extreemrechtse PVV van Geert Wilders. Renew is de Europese alliantie in het Europarlement waar zowel VVD als D66 deel van uitmaken. Eerder al werd VVD'er Malik Azmani opzijgeschoven als kandidaat-voorzitter van de Europese fractie omdat zijn partij coalitiegesprekken voerde met Wilders. “De PVV keert zich tegen de waarden die wij verdedigen, de rechtsstaat, de economie, het klimaat en natuurlijk Europa," sprak Hayer.

Onderwijs

Jetten kraakte ook harde noten over de plannen voor het onderwijs van het aankomende extreemrechtse kabinet. PVV, VVD, NSC en BBB "begaan een blunder" als ze inderdaad gaan bezuinigingen op onderwijs, waarschuwde hij. Jetten wijdde vervolgens uit over de rampzalige gevolgen van "de allergrootste onderwijsbezuiniging van deze eeuw".

In het hoofdlijnenakkoord zeggen de beoogde coalitiepartijen "absolute prioriteit" te geven aan de basisvaardigheden lezen, schrijven en rekenen. Maar dat gaat vervolgens niet gepaard met extra investeringen in het onderwijs. In plaats daarvan willen PVV, VVD, NSC en BBB meer dan 1 miljard euro per jaar bezuinigen op wetenschap en onderwijs.