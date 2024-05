Europese liberalen verbijsterd over VVD: ‘Samenwerking met extreemrechts is onacceptabel’ Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 636 keer bekeken • bewaren

Dat de VVD nu in een kabinet met de extreemrechtse PVV stapt, is onacceptabel. Dat stelt Valérie Hayer, de leider van Renew Europe, de Europese fractie waarbij de VVD is aangesloten. “De PVV keert zich tegen de waarden die wij verdedigen, de rechtsstaat, de economie, het klimaat en natuurlijk Europa.”

De ongekend harde uithaal komt niet uit de lucht vallen. Een week geleden ondertekende Renew Europe nog een verklaring waarin staat dat er “nooit wordt samengewerkt of een coalitie wordt gesloten met radicaal-rechts op welk niveau dan ook”.

Ook verscheidene Nederlandse VVD’ers in het Europarlement zijn allesbehalve blij met de ultrarechtse coalitie. Tijdens een lijsttrekkersdebat in Den Haag zei de nummer twee in Europa, Bart Groothuis, dat hij liever een andere coalitie had gezien.