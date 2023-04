RIVM waarschuwt voor drinkwatertekort in 2030 (oplossing: drink minder melk) Nieuws • Vandaag • leestijd 1 minuten • 215 keer bekeken • bewaren

Het is onzeker of er over zeven jaar nog wel voldoende drinkwater is. Dat schrijft het RIVM in een maandag verschenen rapport. De problemen spelen bij alle Nederlandse drinkwaterbedrijven, maar zijn het grootst bij Waterbedrijf Groningen, Vitens (in Friesland, Overijssel, Gelderland, Utrecht en Flevoland) en Dunea in het westelijke deel van Zuid-Holland, meldt de NOS.

“De vraag naar drinkwater zal in 2030 zeker veel groter zijn dan nu, schrijft het RIVM. Naar verwachting is dan 1,4 miljard kubieke meter nodig, 100 miljoen kubieke meter meer dan in het ijkjaar 2020. Dat komt deels doordat tegen die tijd het aantal inwoners en de economie zijn gegroeid, maar ook door de klimaatverandering: in warmere zomers is meer drinkwater nodig, terwijl er door droogte minder beschikbaar is.”

Als het aan het kabinet ligt, gaan huishoudens minder water gebruiken. In 2035 moet het waterverbruik zijn gedaald van 130 naar 100 liter per persoon per dag. Dat kan door korter te douchen en een wc met spaarknop te gebruiken.

Critici van dergelijke maatregelen wijzen erop dat minder melk te drinken veel meer zoden aan de dijk zet. Het meeste waterverbruik komt voor rekening van de veeteelt. “Eén eitje kost je bijvoorbeeld maar liefst 200 liter water. Om 1 liter koemelk te produceren heb je 1000 liter water nodig”, schreef Louis De Jaeger afgelopen zomer.

Meer over: nieuws , drinkwatertekort , drinkwater , rivm , klimaatcrisis , veehouderij