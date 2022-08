‘Korter douchen om water te besparen? Minder melk drinken is veel effectiever’

6 aug. 2022 - 11:09

En het woord van een "Eco-ondernemer" gaat er bij de haat tegen de boeren hier natuurlijk in als God's woord in een ouderling. Houd je dan aan de cijfers. De gemiddelde Nederlander consumeert gemiddeld 0,333 liter zuivel (dus met als grondstof melk) per dag. Hierbij is melk dus gecombineerd met alle afgeleide producten. Bovendien is de melkconsumptie sterk dalende. (Zie bronnen hieronder.) De Nederlander gebruikt ongeveer 1,5 miljoen liter water per jaar, dat is ruim 4.100 liter per dag. Om een koe 1 liter melk te laten produceren is er 1050 liter water nodig. Met de eerder genoemde verbruik per Nederlander van 0,333 l melk per dag (incl. voor kaas e.d.) kom je dan per Nederlander op zo'n 350 liter water. Dus buiten het water gebruikt afkomstig van zuivelconsumptie blijft er 3750 liter waterverbruik per dag per Nederlander over. https://www.wateetnederland.nl/resultaten/voedingsmiddelen/richtlijnen/zuivel https://www.melkvee.nl/artikel/181198-melkconsumptie-daalt-met-14-procent-in-6-jaar-tijd/

2 Reacties