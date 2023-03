RIVM bereidt zich voor op uitbraak van gevaarlijke schimmel candida auris Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 395 keer bekeken • bewaren

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bereidt zich met behulp van het Radboudumc in Nijmegen voor op een eventuele uitbraak van de schimmel candida auris, bevestigt een woordvoerder van het instituut na berichtgeving van het AD. De schimmel, die voor mensen gevaarlijk kan zijn, lijkt in Amerika bezig aan een opmars, maar is volgens het RIVM ook in de landen om ons heen in opkomst.

Candida auris is een zeldzame gist die lastig te behandelen is, zegt onderzoeker van het RIVM Thijs Bosch. Auris is familie van de bekendere candida albicans, die bij vrouwen vaginale schimmel kan veroorzaken.

Volgens onderzoekers van het Radboudumc in Nijmegen lijkt auris minder ziekmakend dan albicans, maar eenmaal in de bloedbaan zijn beide meestal levensbedreigend. Voor mensen met een gezonde afweer hoeft het echter niet zover te komen, benadrukt Bosch echter. Zij kunnen een schimmel goed zelf opruimen.

In Nederland zijn er in de afgelopen vijf jaar vijf gevallen van een infectie met de schimmel ontdekt. Dat waren volgens het RIVM allemaal mensen die de schimmel in het buitenland hadden opgelopen. Ze waren er niet ziek van. De schimmel werd ontdekt omdat zij in Nederland naar het ziekenhuis gingen en vanwege hun recente bezoek aan een buitenlands ziekenhuis goed gecontroleerd werden op mogelijke infecties. Zo kwam de schimmel naar boven.

Het RIVM wil nu "de surveillance op orde" hebben voor als candida auris zich ook in Nederland gaat verspreiden. Bosch: "we proberen voorbereid te zijn, mocht het hier vaker voor gaan komen. Dan willen we bijvoorbeeld goed uitbraakonderzoek kunnen doen."

Candida auris kan zich van mens tot mens verspreiden, maar mogelijk ook via bijvoorbeeld medische instrumenten. Die worden in Nederland altijd uitermate goed ontsmet, zegt Bosch, "maar er bestaat altijd een minieme kans dat die medische instrumenten, zoals bijvoorbeeld een katheter, de schimmel verspreiden." Over de precieze route van besmetting is overigens nog niet alles duidelijk, aldus Bosch.

Na besmetting kun je candida auris bij je dragen zonder er last van te hebben. Soms kan hij toch leiden tot een infectie. Vooral bij mensen met een verzwakte afweer, zoals iemand die net een orgaantransplantatie heeft gehad, kan dat gevaarlijk worden. Dit alles geldt overigens ook voor de "huis-tuin-en-keukenschimmel" candida albicans, aldus Bosch, maar het grote verschil met die variant is dat auris beter bestand is tegen schimmeldodende medicatie. "Daardoor is behandeling een stuk moeilijker."