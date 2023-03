Amerikaanse beschermers volksgezondheid slaan alarm over nieuwe dodelijke schimmel candida auris Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 192 keer bekeken • bewaren

Het Amerikaanse overheidsinstituut ter bescherming van de volksgezondheid CDC (Centers for Disease Control and Prevention) spreekt van een "urgente dreiging" nu een dodelijke schimmelziekte snel om zich heen grijpt. Het gaat om Candida auris. In drie jaar tijd is het aantal ziektegevallen meer dan verdrievoudigd. In 2019 waren er 756 gevallen, in 2021 bijna 1500 en in 2022 al 2377. Vooral mensen met een verzwakt immuunsysteem lopen ernstig gevaar. Een op de drie besmette personen overlijdt, al is niet altijd duidelijk of de schimmel de doodsoorzaak is. Een bijkomend probleem is dat de schimmel resistent lijkt tegen medicijnen.

Een Japanse vrouw was in 2009 de eerste bij wie Candida auris aangetroffen werd, in haar oor. In 2016 werd het eerste geval in de VS gemeld. Sindsdien gaat de toename steeds harder. De schimmel heeft inmiddels ook Europa bereikt. Er zou sprake zijn van enkele honderden besmettingen. Het is nog steeds een raadsel waar de schimmel vandaan komt. Volgens sommige wetenschappers is klimaatverandering mogelijk de oorzaak voor het ontstaan van de schimmel.

De schimmel verspreidt zich niet alleen in het lichaam van de patiënt maar ook in de omgeving. De New York Times waarschuwde in 2019 al en beschreef hoe in een ziekenhuis de schimmel zich had genesteld in het matras, de gordijnen, de wanden, de telefoon; eigenlijk overal in de ziekenhuiskamer van de patiënt. De ziekteverwekker kon slechts met de grootste moeite uit het ziekenhuis verwijderd worden. Daartoe moesten ook plafonds gereinigd worden.

Wetenschappers van het Radboud UMC in Nijmegen deden onderzoek naar de ziekte en publiceerden daar twee jaar geleden over:

“We zijn met internationale collega’s C. auris gaan onderzoeken omdat er vrijwel niets bekend was over deze schimmel”, zegt Mariolina Bruno, van de afdeling Interne Geneeskunde in het Radboudumc. De onderzoeksresultaten zijn nu gepubliceerd in Nature Microbiology. Het onderzoek laat zien dat de schimmel vooral gevaarlijk is voor mensen met een verminderde afweer. Bruno: “Een goed functionerende afweer herkent de schimmel namelijk uitstekend en kan de schimmel vervolgens ook prima opruimen.”

Tegenover MedNet verklaarde dr Thijs Bosch van het RIVM eerder deze maand: