Rioolwater wijst uit dat aantal coronabesmettingen weer toeneemt Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 295 keer bekeken • bewaren

Een medewerker van de rioolwaterzuivering neemt een monster van het rioolwater. Het water wordt onderzocht op onder meer virusdeeltjes om zodoende te kunnen vaststellen hoeveel mensen het cor

Het aantal coronabesmettingen neemt langzamerhand weer toe. Dat valt op te maken aan het aantal virusdeeltjes dat is aangetroffen in het rioolwater. Sinds mei was dat aantal niet meer zo hoog. Tegelijkertijd worden er ook weer wat meer mensen opgenomen in het ziekenhuis met coronaklachten. Vorige week werd al bekend dat er een nieuwe variant van het virus zijn intrede heeft gedaan.

Reden voor zorgen is er volgens het RIVM nog niet. De hoeveelheid aangetroffen virusdeeltjes is dan wel toegenomen, het totaal is vooralsnog laag. Dat er nu een toename te zien is, is mogelijk vanwege de zomervakantie. Door het vele reizen is de kans groter dat er besmettingen ontstaan.

Het aantal virusdeeltjes in het riool stijgt sneller dan het aantal ziekenhuisopnames. Dat wijst erop dat de meeste mensen thuis kunnen uitzieken en niet of nauwelijks klachten krijgen door het coronavirus, zo laat het RIVM weten aan ANP. De verwachting is dat in het najaar een nieuwe coronagolf de kop opsteekt, maar omdat de meeste mensen inmiddels corona gehad hebben, zijn gevaccineerd, of beide, is de kans op ernstige ziekte niet zo groot meer. Dat valt ook nu al af te leiden aan het feit dat het aantal aangetroffen virusdeeltjes vele malen hoger is dan het aantal ziekenhuisopnamen. Dat houdt in dat de meeste mensen of nauwelijks klachten hebben, of het thuis uitzieken.

De nieuwe variant die nu rondgaat, heet EG.5. Dit is een veranderde versie van XBB, die de laatste tijd dominant was. Door die verandering kan EG.5 de afweer van mensen waarschijnlijk net iets beter omzeilen, en daardoor kan hij zich sneller en gemakkelijker verspreiden. Er zijn geen aanwijzingen dat mensen zieker worden door EG.5 dan door andere virusvarianten. Het coronavaccin dat komend najaar wordt gebruikt voor de herhaalprikken, is speciaal ontwikkeld voor de XBB-varianten. Daar valt EG.5 ook onder.