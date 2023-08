Nieuwe corona-variant rukt op, geen reden tot bezorgdheid maar virus blijkt energieproductie organen langdurig aan te tasten

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft een nieuwe variant van het corona-virus bestempeld tot een "variant of interest" wat onder meer wil zeggen dat het gaat om een mutatie die extra in de gaten gehouden moet worden. De variant roept belangstelling op omdat deze besmettelijker is dan andere varianten.

Er zijn nu nog geen aanwijzingen dat de variant die de namen EG.5 en Eris draagt een extra bedreiging voor de volksgezondheid betekent maar er wordt wel verwacht dat de mutatie tot meer besmettingen gaat leiden. Eris waart nu onder meer rond in de VS, het VK en China. De WHO noemt het risico van de variant vooralsnog laag. In Nederland is volgens het RIVM wel sprake van een stijging in het aantal corona-besmettingen maar de cijfers blijven laag. Christina Pagel, een expert van het University College London stelt tegenover The Guardian dat er waarschijnlijk een golf besmettingen komt, met meer ziekenhuisopnames en longcovid-gevallen maar voorziet niet dat de mutatie harder zal toeslaan dan eerdere golven dit jaar. Ze wijst er op dat de afnemende vaccinatiegraad er wellicht toe leidt dat Eris later en heviger gaat pieken. Andere experts verwachten dat het aantal besmettingen fors gaat toenemen als de vakanties ten einde lopen.