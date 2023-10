Rijkste Nederlanders afgelopen jaar weer fors rijker geworden, meer miljardairs dan in de VS

De overheid mag dan volgens Mark Rutte geen geluksmachine zijn, een kreet waarmee hij premier wist te worden, dat geldt niet voor de allerrijksten. Wie rijk is in Nederland wordt door de overheid in de watten gelegd, zo hoeven ze in Nederland minder te belasting te betalen dan andere burgers maar ook minder dan de rijken in bijvoorbeeld de Verenigde Staten. De 500 rijkste Nederlanders zijn het afgelopen jaar dan ook fors rijker geworden. Er zijn ook meer miljardairs bijgekomen, er zijn er nu 51. Dat zijn er in verhouding ook meer dan in de Verenigde Staten waar 735 burgers meer dan een miljard bij elkaar hebben weten te graaien.