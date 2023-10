Superrijken betalen in Nederland nog minder belasting dan in de VS en veel minder dan gewone burgers

24 okt. 2023 - 5:57

Het enorme verschil met duitsland in belasting % van GDP is 39.2 NL versus 39.3 in duitsland. poeh poeh. Maar ja, als je op BBC, ZDF of france24 kijkt zie je bij alledrie exact hetzelfde verhaal. In HUN land worden de rijken het meest ontzien. Ik denk dus dat daar een europese taak ligt. Komt dat even goed uit! Want Nederland is 31-05-2023 op tafel gekomen met "the Minimum Tax Rate Act 2024 (implementing ‘Pillar Two’)" Gebaseerd op de europese "the EU minimum tax directive" aangenomen 14-12-2022. Dat is geen populair nieuwsfeit. Zeker niet in de verkiezingstijd. Want die aanpak van belastingontwijking is dus al bijna een jaar geleden al door de EU opgelegd. Als je dat meeneemt is er een stuk minder sensatie. Nota bene, in een land als Italie is in naam de belastingdruk wel hoger dan Nederland. Maar als je vervolgens niet aan belasting innen doet? Dan vinden bedrijven het daar toch ook wel heel gezellig toeven.... ;)