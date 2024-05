Rijk rechts kan de vingers aflikken bij PVV-kabinet, lage inkomens betalen de prijs

Wie veel geld heeft, gaat profiteren van de plannen van de ultrarechtse coalitie. Zo hebben PVV, VVD, NSC en BBB afgesproken dat een geplande tariefsverhoging voor box 2 wordt teruggedraaid. Dat is goed nieuws voor de paar honderdduizend overwegend zeer vermogende directeuren en grootaandeelhouders voor wie box 2 van toepassing is. De maatregel kost de schatkist ruim 200 miljoen euro per jaar.

Voor het bedrijfsleven heeft het ultrarechtse kabinet eveneens een paar douceurtjes in petto. Bedrijven mogen een hoger percentage van hun rente-uitgaven aftrekken (kosten: ruim 400 miljoen per jaar). Bedrijven die veel gas gebruiken, hoeven daar minder belasting over te betalen (200 miljoen per jaar). En ook de onlangs aangekondigde belasting op de aankoop van eigen aandelen is van de baan. Daardoor loopt de overheid 800 miljoen euro per jaar mis.