Iedere dag BBBeroerder: BBB torpedeert verhoging minimumloon

Er is in de Eerste Kamer geen meerderheid voor het verhogen van het minimumloon. De grootste fractie in de senaat, de BBB, wil niet dat de laagste inkomens er 1,2 procent bij krijgen. De Big Agro-partij wil voorkomen dat werkgevers meer moeten betalen, vertelt BBB-senator Eugene Heijnen aan de NOS .

“De extra verhoging van het minimumloon had niet alleen bedrijven en andere werkgevers meer geld gekost. Ook de overheid was duurder uit geweest omdat de uitkeringen en de AOW meestijgen. Van de 857 miljoen euro per jaar zou 517 miljoen naar de verhoging van de AOW gaan. Ook dat is voor BBB een reden om tegen te stemmen, zegt Heijnen.”