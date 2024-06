Richard de Mos vrijgesproken van omkoping maar wel veroordeeld wegens schenden ambtsgeheim

De populistische Haagse ex-wethouder Richard de Mos is in hoger beroep door het Gerechtshof veroordeeld wegens schending van het ambtsgeheim . Hij speelde samen met zijn partijgenoot en mede-wethouder Rachid Guernaoui geheime informatie door aan ondernemers die daar belang bij hadden. Dat gebeurde in drie gevallen. Zo werd een horeca-ondernemer van te voren op de hoogte gesteld van een besluit ovet nachtvergunningen. De Mos wordt door het Gerechtshof veroordeeld tot een voorwaardelijke boete van 2000 euro. Zijn medeplichtige krijgt vanwege een blanco strafblad en de impact van de langslepende juridische strijd geen straf opgelegd en wordt niet uit zijn ambt gezet.

De zaak tegen De Mos, Guernaoui en vijf andere verdachten speelde al jaren en draaide om de financiering van de verkiezingscampagne in 2018 van Hart voor Den Haag, de partij van De Mos. De vijf Haagse zakenmensen gaven die partij honderdduizend euro. In 2019 kreeg de Rijksrecherche De Mos en Guernaoui in het vizier. Justitie vermoedde dat de twee politici zich hadden laten omkopen in ruil voor een voorkeursbehandeling, wat leidde tot aanhoudingen en invallen in hun werkkamers op het stadhuis in Den Haag.