Richard de Mos compleet over de zeik door T-shirts van Haagse GroenLinks-wethouder

De Haagse politicus Richard de Mos doet 'huilie huilie' vanwege de kledingkeuze van GroenLinks-wethouder Arjen Kapteijns. Die laatste droeg T-shirts met teksten als 'No music on a dead planet' en 'Kein mensch ist illegal' (Geen mens is illegaal). Dat was tegen het zere been van oud-PVV'er De Mos van Hart voor Den Haag die schimmige partijdonaties geen probleem vindt, maar politieke statements die tegen zijn eigen mening ingaan wel. Dat blijkt uit een verslag van Omroep West.

Hoewel het niet geheel verrassend is dat een politicus politieke boodschappen uitdraagt, zegt Kapteijns evenwel dat zijn T-shirts niet op die manier hoeven worden uitgelegd. De GroenLinkser die al langere tijd in de Haagse gemeentepolitiek actief is, eerst als raadslid en tegenwoordig als wethouder, houdt er een soort Peter Kwintiaanse kledingstijl op na: voor hem geen maatpakken, maar T-shirts met allerhande opdrukken. 'Ik vind het bijzonder dat er klaarblijkelijk zo’n belangstelling is voor wat ik onder mijn nette colbert aan heb', aldus Kapteijns. 'Ik heb heel veel verschillende soorten T-shirts en ik kies mijn kleding op basis van wat ik mooi vind en wat mij comfortabel zit.'

De Mos heeft laten weten te gaan klagen bij het presidium over de T-shirtkwestie. Op het platform voor gelijkgestemden van De Mos X laat hij weten: "Wat krijgen we nou? Wethouder Kapteijns (#GroenLinks) draagt met t-shirts steeds politieke statements uit. Na ‘no music on a death planet’ vindt het heerschap vanavond: 'kein mensch ist illegal'. Via het presidium vragen we na of dit het beleid van de @GemeenteDenHaag wordt."