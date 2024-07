Republikeins partijcongres toont dat onder president Trump trans personen in levensgevaar zijn Actueel • Vandaag • leestijd 3 minuten • 232 keer bekeken • bewaren

Deze week ging het Republikeinse partijcongres van start, de aftrap van de campagne voor een nieuw presidentschap van Donald Trump. Die accepteerde er zelf officieel de kandidatuur namens de Republikeinse partij en maakte er zijn kandidaat-vicepresident bekend, hardliner J.D. Vance. Meerdere sprekers richtten vervolgens hun pijlen op een minderheidsgroep die ze onverbloemd uit het openbare leven willen elimineren: transgender personen. Dat wordt duidelijk uit een verslag van transrechtenactivist Erin Reed.

Een van de eerste sprekers die vanaf het podium de aanval opende op trans personen was het compleet van de pot gerukte lid van het Huis van Afgevaardigden Marjorie “bosbranden zijn veroorzaakt door joodse ruimtelasers” Taylor Greene. Zij hekelde de jaarlijkse Dag van de Transgender Zichtbaarheid die jaarlijks op 31 maart valt. Dit jaar was dat gelijktijdig met Pasen, wat voor Greene – niet gehinderd door enige kennis van wat dan ook – uiteraard een aanval op de christelijke Amerikaanse waarden betekende. Ze wil dat de dag die meer bewustzijn in het leven moet roepen afschaffen en schreeuwde door de microfoon: “Er zijn maar twee genders en we zijn geschapen naar het evenbeeld van God.”

Op die laatste opmerking reageerde iemand op sociale media met de zeer gevatte wedervraag: als er maar twee genders bestaan, man en vrouw, en die zijn geschapen naar het evenbeeld van God, wat zegt dat dan over God’s genderidentiteit?

Ook Huis-lid John James nam transen op de korrel. Hij haalde het belachelijke stokpaardje maar weer eens van stal dat vrouwenkleedkamers opeens bevolkt worden door “biologische mannen”. Datzelfde deed ook senator Ron Johnson die alleen al het bestaan van trans personen “seksuele indoctrinatie” noemde en zich volledig tegen LHBTQIA+-inclusie keerde, wat volgens hem een aanval is op “Amerikaanse waarden”. Die in zijn ogen “bewuste agenda” is volgens hem een complot van de Democraten en betekent “een duidelijk aanwezig gevaar voor onze instituties, onze waarden en onze mensen”.

Tijdens het congres mochten ook meerdere “gewone Amerikanen” het woord voeren. Zoals ene Linda Fornos die geheel in lijn met de andere sprekers transgender personen als hét grote gevaar van deze tijd ziet. Ook sprak ze zich fel uit tegen het aanleren van voornaamwoorden op scholen, nog zo’n rechts-conservatief stokpaardje. Dit zijn dezelfde mensen die bijvoorbeeld denken dat de klimaatcrisis niet bestaat, maar wel geloven dat de wereld ten onder gaat wanneer iemand ze vraagt die/diens te gebruiken in plaats van hem of haar.

Maar dat is de achterban, in de directe voorhoede is het welzijn van transgender personen allesbehalve veilig. De nieuwe vicepresidentskandidaat (de vorige werd door zijn eigen achterban met de dood bedreigd omdat hij op het laatste moment voor democratie boven dictatuur koos) is een notoire transhater. J.D. Vance diende als senator een wetsvoorstel in om trans zorg voor jongeren landelijk te verbieden. Artsen en verpleegkundigen die deze zorg wel verlenen moeten volgens Vance tot wel 15 jaar de gevangenis in. Ook wil Vance dat het onderwijsinstellingen wordt verboden om genderdiversiteit te onderwijzen. Aan medische studies, op elk niveau, wordt het als het aan Vance ligt verboden om trans zorg in het curriculum op te nemen, opnieuw met het risico op forse celstraffen. Trump zelf levert ook veel gevaar op voor de veiligheid van trans mensen. Hij heeft opgeroepen tot onderzoeken naar producenten van hormoontherapieën, gebruikt bij transities en ook wil hij een totaalverbod op LHBTQIA+-inclusief beleid op scholen.