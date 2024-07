Anti-abortusfanaticus die gelooft dat Trump de verkiezingen won en klimaatcrisis een hoax noemt: dit is J.D. Vance Actueel • Vandaag • leestijd 4 minuten • 151 keer bekeken • bewaren

Na zijn aanhang lang in spanning te hebben gehouden, maakte veroordeelde crimineel en presidentskandidaat Donald Trump deze week bekend wie zijn running mate wordt in de komende presidentsverkiezingen. De man die als vicepresident naast Trump moet komen te staan bij een Republikeinse overwinning, is J.D. Vance. Maar wie is hij?

Voor zijn nieuwe poging in het Witte Huis te belanden, moest Trump op zoek naar een nieuwe VP: de liefde voor de vorige, relifanaat Mike Pence, is van beide kanten nogal bekoeld sinds Pence de winst van Joe Biden bij de vorige verkiezingen weigerde ongeldig te verklaren, waarna de MAGA-meute – aangevuurd door Trump zelf – hardop de dood voor Pence eiste. Tijdens de extreemrechtse terreuraanslag op het Capitool op 6 januari 2021 namen Trump-aanhangers alvast een galg mee voor Pence.

De nieuwe kandidaat-vicepresident is de 39-jarige senator uit Ohio James David Vance, die werd geboren als James Donald Bowman, maar tweemaal zijn naam veranderde. Hij groeide op in armoede en schreef daar een boek over, Hillbilly Elegy dat een bestseller werd. Dit betekent verder op geen enkele manier dat Vance “de stem van de werkende klasse” is, zoals de Republikeinse partij graag doet voorkomen. Vance is zo mogelijk nog extreem-conservatiever dan Donald Trump, die toch vooral een racistische pragmatist is die zichzelf vooral stanpunten toebedeeld die hem de meeste stemmen opleveren op weg naar de door hem gedroomde Amerikaanse autocratie.

Vance is een uitgesproken tegenstander van abortusrechten. Hij overlaadde het Amerikaanse hooggerechtshof met lofbetuigingen nadat die het recht op abortus terugdraaide. Tijdens zijn campagne voor een senaatszetel in 2022 voerde hij campagne met simpelweg de slogan: ‘Verbied abortus’. Die stelligheid heeft hij inmiddels, net als Trump, vervangen door de opvatting dat de beslissing aan de staten zelf is. Het abortusstandpunt van Trump kostte hem bij voornamelijk Republikeinse vrouwen veel stemmen bij de vorige verkiezingen.

Wat betreft de Russische invasie in Oekraïne is Vance ook duidelijk: als het aan hem ligt gaat er geen dollar meer naar Oekraïne om zich te kunnen verdedigen tegen de Russische agressie. In de Senaat was Vance een van de Republikeinen die tegen nieuwe wapenleveranties en andere steunpakketten stemde. In een podcast met de inmiddels in de gevangenis verblijvende Trump-strateeg Steve Bannon liet Vance optekenen: “Om eerlijk te zijn interesseert het me helemaal niets wat er met Oekraïne gebeurt”.

Ook het immigratiestandpunt van Vance is een echo van Trumps uitspraken. Vance suggereert ten onrechte dat president Joe Biden de Amerikaanse zuidgrens open heeft gezet voor illegale immigranten. Met een flink staaltje extreemrechts complotdenken beweert Vance dat de Democraten daarmee expres drugs het land binnenlaten en migranten die na het verkrijgen van het staatsburgerschap massaal Democratisch zouden stemmen.

Vance is nog altijd een uitgesproken gelovige in de bizarre leugen dat de presidentsverkiezingen van 2020 frauduleus zijn verlopen. Tijdens zijn senaatscampagne zei Vance dat “de verkiezingen van Trump gestolen” zijn en dat als hij toen al vicepresident was, hij in tegenstelling tot Mike Pence de uitslag wel ongeldig zou hebben verklaard. Ook noemde hij Pence, die voor zijn leven moest vluchten op die bewuste 6 januari, een aansteller die nooit in gevaar is geweest.

Klimaatverandering levert volgens Vance ook geen enkel gevaar op. Vance trekt de wetenschappelijke consensus in twijfel dat de opwarming van de aarde het gevolg is van menselijk handelen. Hij is dan ook groot voorstander van nieuwe investeringen in de klimaatverwoestende fossiele industrie en fel gekant tegen groene energie en elektrische voertuigen.

Israël kan met Vance ook op een extra cheerleader rekenen. Terwijl wereldwijd de weerzin tegen de tienduizenden doden onder de Gazaanse bevolking toeneemt als gevolg van de onophoudelijke Israëlische bombardementen op de Palestijnse burgerbevolking, houdt Vance vol dat Israël “alles” mag doen om zichzelf te verdedigen. Toen in de Senaat werd gestemd over een steunpakket aan Israël en Oekraïne, was Vance een van de indieners van een motie die opriep alleen geld aan Israël te geven.

De werkende klasse die door Vance gelokt moet worden, komt er net als bij Trump zelf bij de kandidaat-vicepresident bekaaid vanaf. Vance is voorstander van het verlagen van belastingen voor miljardairs en multinationals en wil kinderloze ouders korten op sociale premies. In het verleden zei Vance nog niet te willen snijden in de gezondheidszorg, maar inmiddels is een van zijn grootste donateurs de oud-directeur van farmaceutisch bedrijf Celgene Bob Hugin, die in opspraak kwam door de prijzen van een levensreddend middel tegen kanker fors te verhogen. Vance is ook een uitgesproken tegenstander van gezondheidszorg voor minderjaren transgender personen. Tijdens zijn campagne stelde hij voor dat zorgwerkers die minderjarigen assisteren bij of informeren over transities, tien tot vijftien jaar celstraf moeten krijgen.